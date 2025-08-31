ヴィッセル神戸は31日、大旗による事象について声明を発表した。発表によると、30日に『ノエビアスタジアム神戸』にて開催された2025明治安田J1リーグ第28節の横浜F・マリノス戦で、神戸のサポーターズシートで振られていた大旗が、ピッチ上の選手に接触する可能性があった事象を確認したという。これを受け、神戸は安全に関わる事象であると判断し、スタジアム内のあらゆる角度の映像をクラブ内でも見直し、また速やかに当