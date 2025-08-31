バイエルンのスポーツディレクター（SD）を務めるマックス・エベール氏が、獲得目前に迫っていたチェルシーに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソンの状況について言及した。30日、ドイツ紙『ビルト』が伝えている。今夏の移籍が濃厚視されていたN・ジャクソンは、チェルシーが高額での完全移籍か、買い取り義務が付随するレンタル移籍での放出を画策していたため、なかなか移籍先が決まらなかった。しかし、移籍市場