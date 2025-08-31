「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ−高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）米大リーグのマリナーズなどで活躍し、米国野球殿堂入りしたイチロー氏（５１）が率いるＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮが高校野球女子選抜と試合を行った。先発マウンドに上がったイチローだったが、先頭打者の下田に初球いきなり内角への死球。右脇付近に直撃し、イチロー氏は帽子を取って謝罪。球場はどよめきに包まれた。