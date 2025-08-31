「老後資金は2000万円必要」という言葉を耳にして、定年を前に不安を抱えている方は多いかもしれません。今回の事例においても、「定年目前で貯蓄が1000万円ほどしかない。夫婦2人でこれから生活していけるのか」と不安を感じているようです。 この記事では、夫婦2人の老後に必要とされる生活費の目安や、公的年金でまかなえる金額、1000万円の貯蓄でどれくらい暮らせるかを試算し、万一不足が見込まれる場合の対策を紹介しま