バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは8月30日、今秋開幕の2025〜26年シーズンから2人の若手アウトサイドヒッターの背番号を変更することを発表した。北窓絢音（21）が「17」→「3」、深澤めぐみ（22）が「12」→「6」へそれぞれ変わる。北窓は安定したサーブレシーブと183センチの長身を生かしたアタックが持ち味で、今年女子日本代表デビューを果たした。ネーションズリーグでの活躍もあり、現在開催中の世界選