ファッションブランド「MUS」から、Disneyキャラクターの笑顔をモチーフにした「SMILE FACE COLLECTION」が2025年9月3日(水)に登場します。ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダック、グーフィーといった人気キャラクターがレトロなアートで表現され、ニットやアクセサリー、バッグなど幅広いラインナップを展開。レディース・ユニセックス・キッズサイズもある