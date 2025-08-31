衝撃の超ロングシュートだ。高知ユナイテッドSCは８月30日、J３第25節でテゲバジャーロ宮崎とホームで対戦し、１−２で敗れた。悔しい結果となったなかで、DF深川大輔が挙げたゴールが話題を集めた。57分、自陣のセンターサークル内で味方がファウルを受ける。こぼれたボールがピタッと止まる。その瞬間、相手の準備が整う前に、素早くボールに駆け寄った深川が右足を振り抜く。きれいな弧を描いたシュートは、バーを叩いて