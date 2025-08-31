◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）「１番・投手」で先発したイチロー氏（５１）が、１回表先頭の下田（福知山成美）に死球を与えて、場内が騒然となった。午後１時３０分にプレーボール。初球の１３４キロが下田の脇腹に当たると、場内は騒然。さらに１死から３番の矢島（神戸弘陵）にも死球を与えた。