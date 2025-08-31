◆米大リーグドジャース１―６Ｄバックス（３０日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＴ・グラスノー投手（３２）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・Ｄバックス戦に先発し、７回４安打３失点で降板した。３月３１日（同４月１日）以来の今季２勝目とはならず、今季３敗目を喫した。３失点を喫して崩れた７回について、「自分自身あの最後のイニングには本当にフラストレーションを感じてい