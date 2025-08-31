卓球男子で２１年東京五輪金メダリストの水谷隼氏が３１日、自身のＸを更新。家賃が１０％値上げとなったことを明かした。「ついに家賃月々１０％の値上げ」と涙目の顔文字とともに綴った。投資に関する投稿が話題の水谷氏だが「投資の話しをするとそのやり方じゃ破産するとか言われまくりですが、１０年以上同じとこに住み続けて、１０万キロ以上走ってる同じ車に１０年以上乗り続けて、オリンピックで金メダル取ってもご褒美