洋菓子店の「ユーハイム」と人気イラストレーター・umaoさんが初コラボレーションした、ハロウィン商品がお目見え。今回のために書き下ろされたキャラクター達がデザインされた、特別なパッケージはどれもかわいいので必見です。「ユーハイム」公式オンラインストアでは、先行予約がスタートしていますよ。店舗では、9月1日（月）より取り扱いが開始され、静岡より南方面のお店では9月14日（日）以降販売が始まる予定。パケ買い必