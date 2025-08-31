２９日、敦煌莫高国際空港で、記念撮影するクアラルンプール−敦煌線初便の乗客と飛天（天人・天女）に扮した職員。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌8月31日】中国甘粛省敦煌市の敦煌莫高国際空港に29日、マレーシアのクアラルンプールと敦煌市を結ぶ国際チャーター便の初便が到着した。バティック・エア・マレーシアが毎週金曜に1往復運航する。運航スケジュールは、クアラルンプールを午後3時に出発し、敦煌に午後9