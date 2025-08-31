この記事をまとめると ■EVがまだ特殊なクルマであった1990年代にGMは「EV1」をリース発売した ■EV1は「ZEV規制法」への対応のために開発された ■電池性能に関する課題が浮き彫りになってEV1は顧客から回収された i-MiEVの登場よりも10年も前にGMがEVを量産していた 新車価格が高いとか、モデルによってはリセールバリュー（下取り価格）が下がるとか、最近は数が増えたといってもまだまだ普及が十分とはいえない充電インフラ