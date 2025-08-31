漫画家のやくみつる氏が３１日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ」に出演し、年末恒例の「今年の漢字」を予想した。やく氏は、１２月に発表されるユーキャン新語・流行語大賞の選考委員を２００２年から務めている。やく氏は「今年の漢字。あくまで『やく予想』ですけど『米』です。コメ担当大臣と呼んでくださいという大臣が出てきた。トランプ大統領に振り回されてもいる。米国の『米』とのダブルミーニングです」と述べた。ほ