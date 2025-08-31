◇米女子ゴルフツアーFM選手権第3日（2025年8月30日米マサチューセッツ州TPCボストン＝6598ヤード、パー72）第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、渋野日向子（26＝サントリー）は通算イーブンパーで予選落ちした。第2ラウンドの9番からプレーを再開。11番と12番で連続バーディーを奪ったが、14番と15番の連続ボギーで後退。計10ホールを3バーディー、2ボギーで終えて70でホールアウトし、カットラインに2打及ば