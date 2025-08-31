きのう夜、茨城県常総市の県道で車同士の衝突事故があり、運転していた男性が重傷を負いました。もう一方の運転手は現場に車を残したまま立ち去っていて、警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。きのう午後11時半ごろ、茨城県常総市古間木新田の県道で、「事故があったようだ」と近隣住民から110番通報がありました。警察によりますと、信号がある交差点で乗用車と軽自動車が衝突し、2台とも前の部分が大破しているということで