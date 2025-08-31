◇ナ・リーグドジャース1―6ダイヤモンドバックス（2025年8月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打1四球で連続試合安打が3で止まった。先発タイラー・グラスノー投手（32）が初回から右手から流血しながらも7回4安打3失点と好投したが、打線の援護なくチームは2連敗。ナ・リーグ西地区2位のパドレスが勝利したた