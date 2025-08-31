能登半島地震【映像】能登半島地震で壊滅的な被害（実際の映像）最大震度7を観測した能登半島地震。崩落や亀裂で避難ルートが寸断され、北陸電力志賀原子力発電所の30km圏内では14地区でおよそ150人が孤立した。毎年実施されていた原子力防災訓練は生かされず、住民たちは避難すらできなかった。複合災害が発生した場合、住民が安全に避難や屋内退避を進めることはできるのか。原発という「国策」を推進する国とそこに住む住民