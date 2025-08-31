◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN-高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム ナゴヤ)「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」と「高校野球女子選抜」のスタメンが発表されました。2021年から始まった高校野球女子選抜チームとの試合は、今回が5回目の開催となります。昨年から引き続き松井秀喜さん(51)、松坂大輔さん(44)が参加するほか、今回は新たに松井稼頭央さん(49)が参戦することが決定していました。先発出場する両チームのメンバーは以下