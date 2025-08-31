イスラエル軍の攻撃によって死亡した１０代の子どもの死を嘆く母親ら/Mahmoud Issa/Reuters（ＣＮＮ）イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区の最大都市ガザ市での大規模攻撃を前に、支援物資の空中投下を停止し、支援物資トラックの流入も制限する方針であることがわかった。情報筋がＣＮＮに明らかにした。一方、赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）は、イスラエルが計画する大規模避難について「不可能だ」と警告している。イスラエル