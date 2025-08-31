「日本ハム−楽天」（３１日、エスコンフールド）５人組ボーイズグループ「ＷＩＬＤＢＬＵＥ」が試合前に始球式を務めた。背番号８をつけたリーダーの山下幸輝が投じたボールは力強かったものの、高く浮いてしまった捕手役の背番号１１、宮武颯の頭上へ。ジャンプして伸ばしたミットも届かず、バックネットを直撃。場内をため息が包み、山下も苦笑いをうかべた。ＳＮＳでも「ワイルドブルーならぬワイルドピッチだったけど