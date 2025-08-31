銀座コージーコーナーは、9月1日から全国の店舗で「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス(9個入)」と「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ(6個入)」を発売する。なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。〈ハロウィンパーティーやプチギフトに使える焼菓子ギフト〉ハロウィンシーズンに向けて、ハロウィンパーティーや、子どもへのプレゼントにぴったりな、焼菓子アソートギフトを発売する。◆「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス(9個入)