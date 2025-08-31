ミスマガジン2024でグランプリを受賞した葉月くれあ（21）が31日、都内で1st写真集「clarus」（講談社）発売記念会見を行った。オーストラリア・ケアンズで5月に撮影。ビキニやランジェリー姿で美ボディーを披露しているほか、景色のいい屋外では弾けた笑顔を見せるなど、さまざまな表情を収めている。「コロコロ変わる表情がポイント。自分の中の表情を全部撮っていただいた」と感激を語った。お気に入りは、素肌に白ワンピースを