静岡エフエム放送（K−MIX）でパーソナリティーを務める、牧村一穂アナウンサー（26）が31日までにインスタグラムを更新。結婚を報告した。牧村アナは「お世話になっている皆様へ」と書き出し、「私牧村一穂は、このたび結婚いたしました」と報告し、笑顔のウエディングドレス姿を公開。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」と感謝を記した。そして「新しい節目を迎えましたが、これからも日々を大切に