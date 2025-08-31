予算総支出７００兆ウォン時代が開かれた。本予算基準では初めてだ。今年２回の追加補正予算の末に増えた総支出予算が７０３兆ウォンだったが、２９日に韓国政府が発表した来年度予算案の総支出はこれを大きく上回る７２８兆ウォンに達する。尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権が編成した今年の本予算６７３兆ウォンより８．１％、金額では５５兆ウォン増えた過去最大規模の増額だ。李在明（イ・ジェミョン）政権が編成した初の予算案は