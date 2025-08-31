◇MLB ダイヤモンドバックス6-1ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)前日完封負けを喫していたドジャースはホームでダイヤモンドバックスとの2戦目。再三のチャンスを生かせず、負け越しとなりました。ドジャース先発はタイラー・グラスノー投手。初回から三者凡退で上々の立ち上がりを見せると、5回まで無安打投球。6回に初ヒットを打たれますが、ダイヤモンドバックス打線を封じ込めます。しかし打線の援護なく、0-0