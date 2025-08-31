グラビアアイドルの葉月くれあ（２１）が３１日、都内で１ｓｔ写真集「ｃｌａｒｕｓ」（講談社）の発売記念会見を行った。オーストラリアで撮影した一冊。「感謝の気持ちや成長を形にすることができてとってもうれしいです。ページをめくる度にころころ変わる表情がポイントです」と充実感にあふれ、「本当に１００点満点だと思います」と笑った。タイトルの由来は名前にあるという。「『くれあ』の由来が『光』でお母さんが