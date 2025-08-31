東大准教授の斎藤幸平氏（３８）が３１日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜午前９時５４分）に生出演した。番組では、自民党が参院選などの大敗で、石破茂首相（自民党総裁）に対する「石破おろし」が盛んになっている党内の動きを伝えた。これに斎藤氏は「石破総理の勝利」と表現。お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二から「これはどういうことでしょう？」と聞かれると、「?粘り勝ち?と言った方が正確だと思うんですけど。