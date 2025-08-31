キャセイパシフィック航空は、「香港トランジット割」を8月27日から9月30日まで開催する。日本各地発着世界各地行きのビジネスクラスとプレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券を対象として、キャセイ会員は10％、キャセイ会員以外は5％を割り引く。割引コードはキャセイ会員が「JPCGATEWAY」、キャセイ会員以外が「JPNGATEWAY」。上限はそれぞれ10,000円、5,000円。先着上限に達し次第終了する。出発期間は9月1日