タレントの堀ちえみが30日に自身のアメブロを更新。コンビニエンスストア『セブン‐イレブン』で購入した商品でランチを摂ったことを報告した。この日、堀は「家で仕事や明日の準備、そして家事をしていたら、時間がなくなり…セブンで購入したもので、車中急いでランチを摂りました」と報告。「セブンスムージー。ベリーとバナナの組み合わせ。好き そしてソイジョイに、フルーツサラダヨーグルト」と購入品を紹介した。続けて「