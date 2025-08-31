◆イースタン・リーグロッテ―巨人（３１日・ロッテ浦和）巨人の三塚琉生外野手が、チームトップタイに並ぶ８号２ランをたたき込んだ。イースタン・ロッテ戦に「３番・左翼」で先発出場。１点リードの５回２死二塁で相手先発・石川歩に対すると、１ストライクから高めに入った直球をフルスイング。快音を残して高々と舞い上がった打球は、そのまま右翼席へと飛び込んだ。８号は岡田に並びチームトップタイ。今月１１日のイ