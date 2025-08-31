「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が仲良し女優との集合写真を公開した。インスタグラムで「＃ボクらの時代ありがとうございました！」と番組に出演したことを報告。「まさか仲良し２人と出られるなんて！とっても嬉しかったリアタイしたよね宝物みたいな時間でした」と女優の伊藤沙莉と堺小春と肩を組んだ仲むつまじい姿を披露した。この投稿には「おもしろ３人組最高最高最高！！！」「幸せな気持ちだった」「いつ