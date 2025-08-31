◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ最終日（３１日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）最終ラウンドが進行しており、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。４位で出た小斉平優和（フリー）が前半で３つ、首位で出た坂本雄介（ｊｉｏｗｏｒｋｓ）が２つ伸ばし、通算１６アンダーのトップで並んで前半を折り返した。スコット・ビンセント（ジンバブエ）が１０番を終えて１５アンダー３位、