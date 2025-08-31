８月３１日の新潟５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、戸崎圭太騎手が騎乗した１番人気のガローファノ（牝、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）が勝利。半兄は重賞２勝のサトノグランツという良血がデビュー勝ちを決めた。勝ちタイムは１分４９秒８（良）。道中は促しながらの追走となったが、直線で追われるとグイグイと長くいい脚を使い抜け出した。上がり３ハロンは最速となる３４秒６。素質の高さ