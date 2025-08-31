ことし8月の大雨で被害を受けた福岡県福津市の農園で、県内の高校生や中学生たちが土のう作りなどの復旧作業を手伝いました。31日午前、福岡県福津市の「くわの農園」では、NPO法人・日本九援隊や福岡市の福岡舞鶴高校の生徒など約170人がキャベツ畑の復旧作業にあたっていました。「くわの農園」では、今月9日からの大雨で約3000平方メートルのキャベツ畑に山からの土砂が流れ込む被害にあいました。ボランティアに参加した