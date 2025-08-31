タレントの中山秀征（58）が30日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にVTR出演。30年来の大親友の女優の人柄について明かした。この日のスタジオゲストは、日本テレビ系「DAISUKI!」で共演した大親友の女優・飯島直子。中山は「24、5歳の時から『DAISUKI!』という番組で出て、その時に“この人は凄いな”と思った瞬間があるんですよ」と明かした。「初めての企画がスリーオンスリーだったんですよ。レギュラー