◇ナ・リーグドジャース1―6ダイヤモンドバックス（2025年8月30日ロサンゼルス）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発登板。右手から流血しながらも続投し、6回まで1安打無失点6奪三振の快投を見せていたが、今季最長タイに突入した7回に3失点。右肩の炎症から復帰後9度目の登板でも復帰後初白星はならなかった。グラスノーは初回、3者凡退と上々の