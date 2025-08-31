「ドジャース１−６ダイヤモンドバックス」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースは攻守とも悪循環の陥り、２連敗を喫した。２位パドレスがツインズに大勝したため、マジックは２５のまま。パドレスとのゲーム差はわずか１となった。先発のグラスノーは五回まで無安打投球の好投をみせたが、七回に３番キャロルにソロを被弾。さらにグリエル、アレクサンダーに連続二塁打を浴びると、フラストレーションからグラスノーは絶叫。