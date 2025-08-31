秋の訪れを感じる季節、甘味好きに嬉しいお知らせです。株式会社赤福（三重県伊勢市）は、横浜高島屋で開催される「バイヤー一押し！秋のグルメフェスティバル」にて、特別感あふれる2品をWEB予約限定で販売します。今回登場するのは、折箱に流した“一枚流し”の「赤福水ようかん」と、五十鈴茶屋の人気スイーツ「あずきバターサンド」。手土産にもぴったりな逸品を、この機会にぜひ味わってみませんか？ つる