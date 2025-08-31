ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「赤い袖先」（主演：2PM／イ・ジュノ 全27話）を放送中！【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」「テレ東プラス」では、9月1日（月）〜9月5日（金）放送、第7話〜第11話のあらすじを紹介する。【9月1日（月）放送 第7話】恵嬪ホン氏の命を受けたドギムは、世孫派の秘密会議「同徳会」のために妓房に出入りするサンを尾行する。ドンノに見つ