芝2000メートルで行われた中京5R・新馬戦は3番人気サトノアイボリー（牡2＝杉山晴、父エピファネイア）が好位から抜け出し、初陣Vを飾った。団野は「調教の段階からポテンシャルの高さを感じていました。スローペースでいろいろ勉強になりましたし、また次はいい感じで行けると思います」と語った。