「聖地巡礼」といえば、今やアニメの「聖地」巡りのこと。アニメファンによる活動の一ジャンルとして定着している。さらに近年、「巡礼」にとどまらず、その土地の魅力に惹かれて移住する人が増えているという。このたび、『アニメ聖地移住』を上梓したアニメ聖地巡礼・聖地移住研究者の千葉郁太郎氏に、「聖地移住」の現象について聞いた。（全２回のうちの１回目） 【画像】鷲宮地区の八坂祭における「らき☆すた神輿」 「アニ