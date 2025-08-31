◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ最終日（2025年8月31日福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終えた時点で、小斉平優和（27＝フリー）、坂本雄介（27＝jioworks）が通算16アンダーで首位に立っている。1打差の3位にS・ビンセント（33＝ジンバブエ）、通算14アンダーに生源寺龍憲（27＝フリー）がつけている。通算13アンダーの5位に池村寛世（30＝フリー）、米沢蓮