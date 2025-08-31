ネスレ日本は、2025年9月1日から「ちいかわ」とコラボレーションしたデザインの「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」を数量限定で発売します。パッケージもグッズもオリジナルデザイン「ネスカフェ ふわラテ」シリーズは、お湯を注ぐだけでふわっとした泡とクリーミーな味わいを楽しめるスティックミックス製品。今回発売される「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」には、「ネスカフェ ふ