【天津＝吉永亜希子】ロシアのプーチン大統領が３１日午前、中国・天津の空港に到着した。中国中央テレビ（電子版）が伝えた。プーチン氏は、同日夜に開幕する上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議に出席する。プーチン氏の訪中は２０２４年５月以来。９月１日のＳＣＯ首脳会議閉幕後は、北京市に移動する。中国の習近平（シージンピン）国家主席との個別会談を行い、３日には同市中心部で行われる「抗日戦争勝利８０年」の軍事パレ