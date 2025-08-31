例年、iPhoneは、毎年9月に新シリーズが発表されるのが通例になっている。iPhone 15、iPhone16などのいわゆる「無印」がベースモデルに位置づけられ、そこからさまざまな機能が追加されたPro、Pro Max、Air、Plusなどが同時に発表される。しかし、このパターンが来年（2026年）発売を噂されているiPhone 18シリーズから大きく変わるかもしれない。どうやら18の無印は翌年発表の「後発組」になるらしいのだ。ハイエンドモデルを先行