混ぜてチンして冷やし固めるだけ！チョイスビスケットで作るクッキーチーズサンドのレシピをご紹介します。レンチンで出来るのでとっても簡単♪ふわっと香ばしいバター風味のビスケットで、甘酸っぱいクリームチーズケーキをサンドしました。ひんやり冷たくて、暑い日にもピッタリのデザートです♡クッキーチーズサンドのレシピクッキーチーズサンドの材料（6個分）・クリームチーズ200g・グラニュ