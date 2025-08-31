Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今年の夏は特に暑い！外出時はもちろんのこと、室内で過ごすときさえも冷感グッズが欠かせません。そんなときに手元にあると心強いのが、袋から出して広げるだけで瞬時にひんやり感を得られる「冷感タオル」。 熱中対策 冷やしタオル 5本入 大判シートで首ひんやり 小林製薬