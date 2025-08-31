30日夜、横浜の繁華街で火事があり、火元の、以前、飲食店だった建物を含め、3棟が全焼しました。警察や消防によりますと、30日午後9時前、横浜市中区野毛町で通りかかった人から「建物から火が出ている」と消防に通報がありました。火が出たのは、7年前までふぐ料理店だった、木造2階建ての民家で、およそ2時間半後に火は消し止められましたが、火元の民家と隣接する建物、合わせて3棟が全焼しました。この火事で、けがをした人は