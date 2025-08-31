８月３１日の中京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝７頭立て）は単勝３番人気で団野大成騎手騎乗のサトノアイボリー（牡、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が好位から抜け出し、デビュー戦勝ちを飾った。なお、単勝１番人気だったレッドラージャ（牡、栗東・友道康夫厩舎、父コントレイル）は直線で伸び切れずに５着だった。勝ち時計は２分４秒７（良）。前半５ハロンが６６秒２という超スローペースの中、好位から